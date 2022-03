ONG deluse dopo “no” Nazionale ad iniziativa per i ghiacciai

Un grido d’allarme Il GIEC ha lanciato un grido d’allarme: dai 3,3 ai 3,6 miliardi di esseri umani su un totale di otto vivono in un ambiente fortemente minacciato dai cambiamenti climatici. Anche nella Confederazione i rischi aumentano, ha sottolineato dal canto suo l’Alleanza climatica svizzera. “I segni dei tempi non sono chiaramente riconosciuti in Parlamento”, ha reagito l’Associazione traffico e ambiente, mentre il gruppo per la mobilità sostenibile “umverkehR/actif-trafiC” ha deplorato quella che ha definito “un’occasione persa per mettere infine la Svizzera sulla strada del clima”.

Tasse sui biglietti aerei

Il fatto che al voto il controprogetto diretto all’iniziativa sia stato approvato oggi dal Nazionale con 104 voti contro 67 e 21 astenuti, non è sufficiente agli occhi delle associazioni ambientaliste. Queste ultime temono che le misure climatiche necessarie vengano eccessivamente annacquate. Per questo motivo gli preferiscono un controprogetto indiretto. Un rafforzamento dell’obiettivo zero emissioni netto entro il 2040, misure efficaci per il rapido funzionamento degli edifici senza emissioni di CO2, nonché obiettivi e provvedimenti più ambiziosi per le autorità devono figurare nel testo, secondo l’Alleanza climatica svizzera. “UmverkehR/actif-trafiC” chiede dal canto suo misure più efficaci nel settore dei trasporti aerei, il più dannoso per il clima, tassando per esempio i biglietti aerei.