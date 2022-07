Ondata di caldo in arrivo, forse canicola

È in arrivo un’ondata di caldo in Svizzera e in altri paesi europei, la cui portata non è però ancora chiara. Potrebbe essere una normale canicola, con la colonnina di mercurio intorno a 30 gradi, ma non sono nemmeno escluse temperature estreme, molto sopra i 35 gradi. Gli attuali modelli meteorologici non sono ancora concordi su questo punto, spiega MeteoNews in un comunicato odierno. La settimana entrante si annuncia con temperature di 30 gradi e poco più, ma l’attenzione si sposta già verso quella successiva: è infatti previsto che una bolla d’aria calda di provenienza africana raggiunga l’Europa centrale.