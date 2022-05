Omologato vaccino Moderna per bambini

Il vaccino Spikevax di Moderna contro il Covid-19 potrà essere impiegato anche per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Lo ha reso noto oggi Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

La sperimentazione principale in questa fascia di età ha dimostrato che la risposta immunitaria contro il virus SARS-CoV-2 indotta dal vaccino è paragonabile a quella nei giovani adulti, si legge in un comunicato. È previsto che i bimbi dai 6 agli 11 anni ricevano due volte metà della dose a distanza di quattro settimane. Gli effetti collaterali più comunemente notificati sono stati simili a quelli osservati negli adolescenti e nei giovani adulti. Nei bambini la febbre è stata più comune, mentre i dolori muscolari e articolari sono stati più rari rispetto agli adolescenti e agli adulti. Gli effetti indesiderati sono stati in genere di intensità da lieve a moderata e sono durati pochi giorni.