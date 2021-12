“Omicron, è la calma prima della tempesta”

Ci sono notizie positive, come il calo dei contagi giornalieri e del tasso di riproduzione (sceso sotto l’1) a livello svizzero, tuttavia l’incidenza rimane alta e “questa è solo la calma prima di un’altra tempesta”, ovvero la variante Omicron. Lo ha dichiarato oggi Patrick Mathys nella consueta conferenza stampa degli esperti, tenutasi alle 14:00 a Berna. Secondo il Capo della sezione di crisi dell’Ufsp, infatti, la variante Omicron è ormai stimata tra il 10 e il 20% dei nuovi contagi, dobbiamo presumere che si diffonderà molto rapidamente (con un raddoppio ogni 2-4 giorni) e potrebbe aumentare la pressione degli ospedali. Per questo, ha dichiarato, non si può pensare a un rilassamento delle misure.