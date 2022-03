Oltre 29mila contagi in Svizzera

Sono 29’026 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Stando ai dati aggiornati dell’Ufficio federale della sanità, 184 persone hanno necessitato di cure ospedaliere nell’ultima giornata. A trovarsi attualmente in cure intensive sono 622 persone. I pazienti Covid occupano il 17,10% dei posti disponibili in questi reparti, con un tasso d’occupazione del 74,20%. I decessi registrati sono 13.