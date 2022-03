Olten, si costituisce dopo che spinse uomo sui binari

Le foto pixelate pubblicate dal Ministero pubblico di Soletta hanno dato il risultato sperato: un bulgaro di 19 anni, sospettato di aver spinto un uomo su un binario della stazione di Olten alla fine di gennaio, si è presentato alla polizia ed è stato posto in stato di fermo. Il sospetto si è fatto vivo ieri, il giorno in cui le due foto anonimizzate che lo ritraevano sono state pubblicate, indica oggi in una nota il Ministero pubblico solettese.