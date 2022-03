Oligarchi, chiesta indagine sul Credit Suisse

Il consigliere agli Stati Carlo Sommaruga (PS/GE) vuole che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conduca un’indagine sul modo di agire di Credit Suisse in relazione alle sanzioni contro gli oligarchi russi. Sommaruga basa la sua denuncia sulle rivelazioni dei media. Credit Suisse avrebbe chiesto a investitori di distruggere dei documenti legati a crediti concessi a ricchi cittadini russi, secondo un articolo pubblicato ieri dal quotidiano Financial Times. Sulla base di queste informazioni, Carlo Sommaruga ha denunciato la banca al MPC, al quale ha intimato in una lettera, che Keystone-ATS ha potuto visionare, di fare luce sulla questione.