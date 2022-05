Ogni mese 300 infermieri lasciano il lavoro

Ogni mese circa 300 infermieri lasciano la professione. In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere che ricorre oggi l’associazione del ramo chiede misure immediate per frenare questo trend.

Chiesto l’aiuto dei Cantoni

Nel primo trimestre di quest’anno risultavano vacanti circa mille posti in più che nel quarto trimestre 2021, scrive in una nota odierna l’Associazione svizzera degli infermieri (ASI). Anche la prassi dimostra che la situazione si sta inasprendo, ha dichiarato a Keystone-ATS la direttrice dell’ASI Yvonne Ribi. Per porre fine all’esodo l’organizzazione chiede che i Cantoni reagiscano subito con una riduzione delle ore lavorative, con indennità e con compensazioni del tempo di lavoro.

“Non c’è volontà politica”

“Evidentemente in molti cantoni manca la volontà politica e la cognizione che servono urgentemente miglioramenti”, afferma nel comunicato la Ribi, secondo cui è pericoloso aspettare le decisioni della Confederazione. Singole aziende danno il buon esempio, mentre altre hanno difficoltà a svolgere i propri compiti: reparti vengono chiusi oppure sale operatorie non vengono utilizzate perché manca il personale di cura.