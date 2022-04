Oggi poche persone con la mascherina sui treni

Generalmente richiesta

L’azienda dei trasporti pubblici di Lucerna ha invece indicato che sui suoi mezzi circa il 90% dei passeggeri non indossava la mascherina. In molti hanno espresso il loro sollievo per l’abolizione dell’obbligo. In vista delle imminenti vacanze di Pasqua, Pallecchi ha poi ricordato che all’estero la mascherina è ancora generalmente richiesta, così come il certificato sanitario.