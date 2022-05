Oggi in Svizzera si vota

Giornata di votazioni oggi in Svizzera: a livello nazionale il popolo si esprime sulla modifica della legge sul cinema, sulla modifica della legge sui trapianti e su una maggiore partecipazione della Svizzera a Frontex.

Inoltre in 13 cantoni si tengono votazioni cantonali e nei Grigioni le elezioni per il rinnovo del Gran Consiglio e del governo.

La modifica della legge sul cinema, nota anche come Lex Netflix, vuole obbligare le piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime a investire il 4% del fatturato lordo generato in Svizzera nella cinematografia elvetica, come già fanno i fornitori svizzeri. Secondo l’ultimo sondaggio di Tamedia, effettuato a fine aprile e pubblicato ai primi di maggio, dei tre temi in votazione quello della legge sul cinema risultava quello con l’esito più incerto (52% di sì, 45% di no e 3% di indecisi).

La modifica della legge sui trapianti introduce il cosiddetto modello del consenso presunto secondo il quale si parte dal presupposto che tutti sono favorevoli a donare, dopo la morte, i loro organi, a meno che non abbiano precedentemente dichiarato in modo esplicito la loro opposizione. In caso di dubbio i famigliari del defunto potranno sempre rifiutare l’espianto. Tale oggetto dovrebbe essere ampiamente accolto: in base ai risultati del sondaggio di Tamedia di fine aprile a favore era il 61% e i contrari il 37%.

Il terzo tema a livello nazionale riguarda l’adozione del nuovo regolamento Ue sull’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), in particolare l’incremento del contributo annuale elvetico da 14 a 61 milioni di franchi. La maggiore partecipazione della Svizzera a Frontex ha registrato nell’ultimo sondaggio di Tamedia una chiara approvazione con il 64% dei sì e il 31% di no. Nel caso di un rifiuto «la cooperazione con gli Stati Schengen e Dublino finirebbe automaticamente, a meno che la Commissione Ue e gli altri Stati dell’Ue entro 90 giorni non decidano all’unanimità di voler continuare la cooperazione con la Svizzera», aveva dichiarato in conferenza stampa a inizio marzo la consigliera federale Karin Keller-Sutter.

Infine a livello cantonale, oltre al Ticino, vi sono votazioni su diversi temi di carattere regionale in otto cantoni svizzero tedeschi (ZH, SO, BL, AG, SH, BE, UR e SG) e in quattro cantoni della Svizzera romanda (NE, GE, JU e FR).