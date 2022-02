“Offerte trasporto: criteri ambientali e qualità da considerare”

“Sconti sulle carte giornaliere per gli scolari” Riprendendo l'esame della legge federale sul trasporto di viaggiatori, tema già discusso dal Nazionale e che verrà presto trattato dalla Camera dei cantoni, la commissione aveva già deciso, durante una prima seduta, che la Confederazione dovrà agevolare mediante sconti l'acquisto di carte giornaliere da parte degli scolari da utilizzare sui trasporti pubblici. Su questo aspetto, indica una nota odierna dei servizi parlamentari, la Ctt-s ha voluto precisare che le carte giornaliere a prezzo ridotto per gli studenti dovranno essere valide solo per la durata della scuola dell'obbligo.

Legge sui cartelli

La Ctt-s vuole anche limitare la non applicazione della legge sui cartelli alla vendita, distribuzione e intermediazione di titoli di trasporto pubblici, poiché questo sarebbe l'unico modo per garantire la certezza del diritto e un orientamento al servizio pubblico del trasporto pubblico. Per l'impiego degli utili, la commissione ha deciso che si debba applicare il modello dei tre terzi: un terzo è attribuito alla riserva speciale, un terzo può essere computato dal committente per l'indennità dell'anno successivo, e l'ultimo terzo è a libera disposizione dell'impresa.