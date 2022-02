Odio sui social, “si deve sapere quanto è comune in Svizzera”

Potenzialmente rilevanti in materia di diritto penale Troppo spesso sui social - ad esempio Facebook, Instagram, Twitter e Youtube - vengono postati contenuti che violano le condizioni d’uso e che sono potenzialmente rilevanti in materia di diritto penale. Tra questi figurano ad esempio le molestie sessuali, l’incitamento all’odio, la pornografia, le notizie false, nonché terrorismo ed estremismo. La deputata ticinese chiede che il Consiglio federale si faccia fornire dalle principali piattaforme le cifre sul numero di questi casi.

Effetti sulla comunicazione

Il governo, nella sua risposta, ha ricordato le azioni compiute in questo ambito negli ultimi mesi: già a novembre l’Esecutivo aveva preso atto di un rapporto in cui venivano illustrati gli effetti sulla comunicazione pubblica e gli approcci di governance da parte delle piattaforme di comunicazione. In seguito a ciò, il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) “di elaborare un documento di discussione - che sarà presentato alla fine di quest’anno - che analizzi se e come regolamentare le piattaforme di comunicazione”. Tale documento, spiega il governo, affronterà anche le preoccupazioni del postulato di Gysin.