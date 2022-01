“Occorre sviluppare rapporti con l’Ue”

“Fanno politica dello struzzo”

“Il Consiglio federale e i partiti in esso rappresentati non stanno facendo politica estera, bensì la politica dello struzzo”, ha affermato il presidente PVL Jürg Grossen nel suo discorso all’odierna assemblea dei delegati, tenutasi online. “Nascondono la testa nella sabbia e sperano che il problema si risolva da solo”. Nel frattempo però le relazioni bilaterali si stanno sfaldando e questo va a scapito dell’economia, della ricerca e dell’intera società. Interrompendo i negoziati per un accordo quadro con l’Ue il governo ha portato la Svizzera in un vicolo cieco, ha proseguito il consigliere nazionale bernese. Grossen ha parlato di una “leadership debole”. Per la capogruppo Tiana Moser sono ora necessarie soluzioni che abbiano un futuro, per esempio per poter padroneggiare le sfide legate al cambiamento climatico, senza dimenticare l’importanza dell’UE come partner commerciale. La parlamentare zurighese ha anche criticato il fatto che i negoziati con l’Ue siano stati interrotti a senza consultazione e, a suo avviso, senza legittimità democratica.