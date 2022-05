“Occorre accelerare la svolta energetica”

Di fronte alla guerra in Ucraina, la svolta energetica è più urgente che mai. Lo hanno ribadito oggi i Verdi nel corso di una conferenza stampa a Berna, sottolineando l’importanza di questo cambiamento sia per la sicurezza dell’approvvigionamento che per la protezione del clima. A causa della politica esitante del Consiglio federale e della maggioranza borghese in parlamento, la Svizzera non solo è in ritardo, ma è anche diventata fragile e vulnerabile nel settore energetico, ha affermato la presidente del gruppo parlamentare Aline Trede.