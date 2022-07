Nuvola artificiale contro la canicola a Zurigo

Di cosa si tratta?

L’installazione è posta sulla Turbinenplatz, una delle più grandi piazze di Zurigo. Un anello gigante in alluminio domina il centro della zona da sei metri di altezza. In occasione di giornate calde e secche diffonde goccioline talmente piccole da non bagnare i passanti, ma che permettono di far calare la temperatura di diversi gradi. L’esperienza verrà portata avanti fino a settembre 2024, indica la Città. L’installazione si somma alla recente aggiunta di alberi e si iscrive in un catalogo di misure pionieristiche in Svizzera contro le isole di calore.