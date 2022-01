Nuovo nome per l’amministrazione federale delle dogane

Inoltre, anche le applicazioni dell’UDSC sono state gradualmente adeguate alla nuova denominazione, in particolare l’app per l’imposizione QuickZoll per il traffico turistico privato. “La ridenominazione è solo uno degli elementi della trasformazione”, si legge in una nota di Berna. Il programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, l’ulteriore sviluppo organizzativo e il profilo professionale uniforme “Specialista dogana e sicurezza dei confini” permettono all’UDSC di “reagire in modo rapido e flessibile ai cambiamenti della situazione, fornendo così un importante contributo alla sicurezza della Svizzera”, concludono.