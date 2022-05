Nuovo abbigliamento per l’Esercito

Quattro aziende europee hanno ricevuto il mandato per la produzione del sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento per gli impieghi militari (SMAE). Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale dell’armamento armasuisse.

Armasuisse, per questo tipo di abbigliamento chiamato anche sistema di trasporto individuale, ha assegnato il mandato alla svizzera B & T AG, alla francese LEO MINOR, alla tedesca TATONKA GmbH e alla polacca Unifeq Europe Sp z o.o. Il sistema di trasporto è composto da buffetterie, tasche piccole nonché zaini e tasche grandi per un volume di acquisti di circa 51 milioni di franchi. Durante la verifica delle offerte sono stati analizzati gli stabilimenti, ma anche la sostenibilità sociale della produzione, le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza, si legge in un comunicato odierno.