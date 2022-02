Probabile nuova tempesta in arrivo nelle prossime ore sul lato nord delle Alpi e nel nord dei Grigioni: il portale dei pericoli naturali della Confederazione segnala un pericolo marcato dovuto a forti venti. Inoltre, in montagna dovrebbero cadere fino a 70 centimetri di neve.

Da questa sera a domani pomeriggio, raffiche di vento potrebbero toccare fino a 110 chilometri all’ora in località esposte in pianura, fino a 130 km/h sopra i 1400 metri e fino a 150 km/h in montagna sopra i 2000 metri, si legge nel portale.

La Confederazione ha quindi dichiarato un livello di pericolo 3 per le Alpi settentrionali. Con venti di questa forza, i rami potrebbero rompersi e singoli alberi potrebbero cadere, indica. Anche i tetti potrebbero essere danneggiati, oggetti di grandi dimensioni come tende o impalcature, non ben fissati, potrebbero essere portati via. I collegamenti aerei, stradali , ferroviari e locali potrebbero essere perturbati.

In pianura, le raffiche di vento più forti si registreranno nella notte da domenica a lunedì, nelle Prealpi e nei Grigioni settentrionali lunedì mattina, scrive MeteoSvizzera. In una seconda fase, venti con punte tra i 130 e i 170 km/h sono attesi nelle Alpi sopra i 2000 metri da domani a martedì.