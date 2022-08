Nuova Axenstrasse, respinto ricorso degli ambientalisti

Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici di San Gallo hanno respinto le argomentazioni delle tre associazioni. In particolare, hanno valutato che la trasformazione della tratta in strada nazionale di seconda classe - e non più terza - è giustificata per motivi di sicurezza: l’utilizzazione del tunnel per il traffico lento sarebbe infatti pericolosa. I ricorrenti criticano anche gli studi di impatto ambientale che non hanno tenuto conto degli impegni presi dalla Svizzera nel quadro degli Accordi di Parigi sul clima. Il TAF ha però ricordato che il popolo ha respinto la revisione totale della legge sul CO2 che mirava a concretizzare gli impegni e solamente il diritto vigente è applicabile al progetto. Infine, l’argomento di una messa in pericolo di zone naturali meritevoli di protezione è stato giudicato infondato. La decisione pubblicata oggi non è ancora definitiva e può essere impugnata davanti al Tribunale federale.