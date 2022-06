Novartis sopprime 1’400 impieghi in Svizzera

Tutte le sedi toccate dalla riorganizzazione

Novartis ha confermato all’agenzia AWP una notizia in questo senso pubblicata dai giornali Tamedia. I vertici dell’azienda hanno informato oggi per la prima volta in dettaglio i propri collaboratori in merito alla ristrutturazione annunciata a inizio aprile. Sono interessate dal taglio del personale tutte le sedi.