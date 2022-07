Notte tropicale in numerose regioni svizzere

La notte scorsa è stata tropicale in numerose regioni della Svizzera. A Basilea, Zurigo, Neuchâtel e fino in Ticino, la temperatura non è scesa al di sotto dei 20 gradi. La colonnina di mercurio segnava 23,6 gradi sulla collina di St. Chrischona vicino a Basilea, 22,3 a Vevey (VD), 21,3 a Neuchâtel, secondo un tweet di SRF Meteo. A sud delle Alpi, a Locarno, la temperatura non è scesa sotto i 21,6 gradi, così come a Lugano (21,4 gradi). Si definisce notte tropicale quella in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi fino alle 8.00 del mattino. La temperatura più bassa del giorno viene solitamente misurata poco dopo l’alba.