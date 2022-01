“Norme uniformi a livello nazionale”

Oggi, in alcuni cantoni i bambini di prima elementare sono già obbligati a portare la mascherina, mentre in altri no, ha indicato Thomas Minder, presidente dell’associazione, all’agenzia di stampa Keystone-Ats. È proprio questa mancanza di uniformità che a volte spinge i genitori a salire sulle barricate.

La situazione si rivela “estremamente difficile” per quegli insegnanti che hanno in classe bambini ai quali i genitori hanno detto di non portare la mascherina. Si trovano a dover gestire classi in cui ci sono allievi con e allievi senza protezione, ha aggiunto Minder. D’altro canto le scuole non possono semplicemente mandare i bambini a casa per implementare le misure di protezione, perché tutti gli alunni hanno diritto all’istruzione.