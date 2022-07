"Non si può più aspettare 20 anni per una diga"

Alla luce della possibile penuria di elettricità, Simonetta Sommaruga ha detto di essere disposta a fare concessioni in materia di protezione della natura e del paesaggio. "Non possiamo più permetterci di aspettare 20 anni prima di poter alzare una diga", ha dichiarato la consigliera federale alla conferenza estiva del PS tenutasi a Bienne.

La protezione della natura e del paesaggio non deve essere abbandonata, ma la Svizzera ha bisogno di una quantità enorme di elettricità, ha detto Sommaruga ai compagni in base a una registrazione di Radio SRF. Ciò significa che bisogna sostenere i progetti che portano grandi benefici, cercando di mantenere al livello più basso possibile i danni alla natura. "Non ci sono altre soluzioni", ha detto Sommaruga.