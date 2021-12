“Non giudicate i non vaccinati”

Le persone non vaccinate contro il coronavirus non devono subire giudizi morali. Gli esperti di etica sottolineano che fare distinzioni in questo senso non permetterà di fermare la pandemia. Con gli ospedali pieni, i vaccinati faticano a comprendere perché i non vaccinati che si ammalano di coronavirus mobilitano le risorse mediche. La Società svizzera di etica biomedica (SSEB) mette in guardia da tale visione della questione.