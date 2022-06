Non doveva raccontare che l’ovulo era suo: Tf conferma condanna

Per la procedura di donazione dell’ovulo e il concepimento, la coppia e la donatrice si erano recati negli Stati Uniti. L’accordo scritto fra le parti prevedeva la non divulgazione della questione. Nel registro di stato civile svizzero, marito e moglie risultano genitori biologici del bambino, emerge dalla sentenza del TF pubblicata oggi.

Argomenti giudicati irrilevanti

Il fatto che la donazione di ovuli non sia nulla di scioccante e corrisponda a verità, argomento portato dalla ricorrente, non è in questo caso rilevante. Non si può inoltre nemmeno supporre che la donna non abbia capito l’accordo di non divulgazione.