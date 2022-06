“No” a task force per ricercare beni oligarchi

La guerra in Ucraina torna a far discutere in Parlamento. Stamane al Consiglio nazionale si è tenuta una sessione straordinaria dedicata al blocco dei valori patrimoniali. Il plenum ha bocciato due mozioni della sinistra che chiedevano la creazione di organi adibiti a questo. La prima, del gruppo socialista, proponeva l’istituzione di una task force per gelare ed eventualmente confiscare i fondi degli oligarchi russi e bielorussi. È stata respinta con 103 voti a 78 e 3 astensioni. La seconda, dei Verdi, proponeva la creazione di un’autorità di vigilanza indipendente sul commercio di materie prime. Simile il risultato della votazione: 103 contrari, 80 favorevoli e 1 astensione.

Per il PS c’è “ipocrisia”

Ammonta a 200 miliardi la stima degli averi russi nella Confederazione formulata dalla “molto prudente” Associazione svizzera dei banchieri, ha rilevato Baptiste Hurni (PS/NE), mettendo in relazione questa cifra con i 6,3 miliardi calcolati dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco). Hurni ha parlato di ipocrisia e ha fatto l’esempio degli Stati Uniti, che hanno istituito una task force di questo tipo. La Svizzera è una delle piattaforme centrali per i patrimoni russi, ha da parte sua ricordato Mattea Meyer (PS/ZH).

Via libera dai Verdi liberali

Sostegno per entrambe le mozioni è stato espresso dai Verdi liberali. Il Consiglio federale non ha fatto abbastanza, secondo Jürg Grossen (PVL/BE). “È già passato troppo tempo prezioso, le sanzioni sono state aggirate e la Svizzera aspetta. Vogliamo più leaderschip da parte della confederazione.”

PLR e democentristi contrari

Pur riconoscendo la tragedia che sta vivendo l’Ucraina e sostenendo sin dall’inizio le sanzioni contro la Russia, il PLR si è opposto. Le sanzioni funzionano solo c’è uno scambio di informazioni a livello internazionale, un coordinamento, ma non è il momento di fare dichiarazioni altisonanti, ha rilevato Beat Walti (PLR/ZH). “Non bisogna essere precipitosi, le decisioni devono essere concordate con l’estero.” Netta opposizione anche da parte dei democentristi. Gregor Rutz (UDC/ZH), ha chiesto al plenum di mantenere il sangue freddo. “Siamo una piazza finanziaria e questo non è un problema, è un vantaggio”, ha affermato, aggiungendo che “la piazza svizzera piace perché qui c’è la sicurezza del diritto”. I diritti fondamentali e dell’uomo valgono per tutti e non dipendono da chi sia la persona in questione e dal suo patrimonio, ha poi concluso caustico.

Alleanza di centro indecisa

A metà del guado l’Alleanza del Centro. Le sanzioni non possono solo essere decise, devono essere applicate e i valori patrimoniali devono essere trovati, ha riconosciuto Philipp Matthias Bregy (Centro/VS), affermando che il suo gruppo sarebbe stato favorevole a due terzi della proposta socialista: “sì a una task force, ma la confisca di patrimoni si spinge troppo in là”.

Parola al CF

Il Consiglio federale è convinto che i processi tra le autorità federali e le imprese private in Svizzera siano ben stabiliti ed efficaci, ha affermato il ministro dell’economia Guy Parmelin. “Per questo motivo secondo l’Esecutivo non è necessario istituire una task force. Le autorità possono già ora cercare averi e bloccarli, come chiede la mozione socialista, mentre la confisca degli averi non è possibile, occorrerebbe modificare la legge.”

Materie prime