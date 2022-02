“No a riforma AVS, un fondo per il clima”

Inacettabile una riduzione della pensione per le donne

Meyer considera “inaccettabile che le nostre madri, che hanno faticato tutta la vita senza assistenza esterna per i bambini, effettuando molto lavoro non retribuito e lavori a tempo parziale mal pagati, debbano accettare una riduzione della pensione di 1200 franchi all’anno”. Una donna pensionata su quattro ha solo la rendita AVS, e una donna su nove deve percepire le prestazioni complementari direttamente dopo il pensionamento, ha ricordato. E - aggiunge - se fosse per i partiti di destra, tutti dovrebbero lavorare più a lungo in futuro; tranne naturalmente coloro che potrebbero permettersi di andare in pensione prima. Ma il PS non permetterà di mettere le donne contro gli uomini e le generazioni l’una contro l’altra, ha affermato la co-presidente del partito. La riforma dell’AVS prevede l’innalzamento dell’età pensionabile per le donne da 64 a 65 anni. È stata attaccata con un referendum dai sindacati, dal PS, dai Verdi e da gruppi femministi.