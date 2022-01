No a documenti confidenziali USA

Un “no” anche dal Tribunale Amministrativo Federale In una sentenza pubblicata oggi, il Taf respinge la richiesta del giornalista. La corte ricorda che l'amministrazione è soggetta al principio della trasparenza, ma l'accesso a certi documenti può essere rifiutato, in particolare quando gli interessi di politica estera della Svizzera o le relazioni internazionali possono essere compromessi. Il caso in questione è precisamente uno di questi, secondo i giudici di San Gallo. Gli Stati Uniti, come la Svizzera, hanno firmato l'accordo di Wassenaar, che mira a limitare la vendita di armi convenzionali. Le direttive Itar emesse da Washington per attuare questo impegno hanno anche lo scopo di impedire la diffusione di informazioni sulle armi di origine statunitense.

Le motivazioni

La pubblicazione dello studio senza rispettare le linee guida statunitensi metterebbe in pericolo le relazioni tra i due paesi, ha sottolineato armasuisse. Un'infrazione di questo tipo è punibile con una multa fino a 1 milione di dollari o 20 anni di prigione al massimo. Inoltre, sarebbe compromessa la credibilità degli impegni internazionali di Berna. Per il Taf, queste argomentazioni sono ammissibili. L'accordo di Wassenaar ha stabilito un regime obbligatorio di controllo delle esportazioni per i 42 stati firmatari. I dati contestati sono stati forniti dagli Usa alla Ruag solo ed esclusivamente allo scopo di preparare il suo studio. Inoltre, armasuisse si è ripetutamente rivolta al DoS per ottenere un declassamento. Alla fine, solo la sintesi ha ricevuto il via libera dagli americani. Questa posizione dimostra che Washington non avrebbe alcuna comprensione se lo studio venisse comunque divulgato alla stampa, conclude il Taf. La decisione del Taf non è definitiva e può essere contestata davanti al Tribunale federale.