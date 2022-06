Niente carri armati Leopard alla Polonia

No alla Polonia, ok a Londra

In esame è stata presa anche una richiesta formulata dalla Polonia relativa ai Leopard 2 A4 dell’Esercito svizzero in disuso. La cessione di carri armati presuppone però che questi vengano messi fuori servizio e una simile procedura necessita dell’approvazione del Parlamento. Una cessione di questi mezzi alla Polonia non potrebbe quindi avvenire in tempi utili. Il Regno Unito ha dal canto suo chiesto alla Svizzera di cedere la prima di due forniture di un sistema d’arma multiuso spalleggiabile, il “Next Generation Light Anti-tank Weapon” (NLAW) della Saab Dynamics, studiato per combattere carri armati, carri armati granatieri e altri veicoli avversari a media e lunga distanza. Il DDPS ha accettato la richiesta e cederà quindi a Londra la fornitura di uno dei due lotti di NLAW previsti per la Svizzera, pari al 30% del volume ordinata. La fornitura per Berna del lotto in questione slitterà quindi dal 2023 alla fine del 2024.