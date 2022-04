Niente armi ai Paesi che violano i diritti umani

A partire dal mese di maggio non sarà più possibile esportare armi in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. È quanto prevede il controprogetto del parlamento all’iniziativa "correttiva" la cui entrata in vigore è stata stabilita oggi dal Consiglio federale.

Il controprogetto all'iniziativa "Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili" comporta la trasposizione nella legge federale sul materiale bellico dei criteri di autorizzazione attualmente contenuti nell’ordinanza di esecuzione. La deroga prevista per le esportazioni in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani viene abolita, precisa una nota governativa odierna.