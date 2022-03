Neutralità a rischio? Cassis chiede un rapporto

“Non si mette in discussione la neutralità”

Negli scorsi giorni tuttavia i consiglieri federali hanno più volte difeso la strada intrapresa: ieri lo stesso Cassis, in un articolo pubblicato oggi sui giornali Schweiz am Wochenende e Le Temps, aveva detto che tali decisioni “non mettono in discussione la neutralità del paese”, poiché la Svizzera non sostiene militarmente nessun belligerante, né fornendo truppe né inviando armi. A inizio marzo era invece stata la “ministra” della difesa Viola Amherd a giustificare l’operato del governo, sostenendo che “le sanzioni adottate sono compatibili con la neutralità” e “neutralità non significa che non si possa avere un’opinione”.