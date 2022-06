Nestlé consegna ancora tonnellate di latte in polvere agli USA

Nestlé ha effettuato una nuova consegna di latte in polvere per bebè negli Stati Uniti per far fronte alla carenza con la quale sono confrontati. La merce, 28’200 dosi per un peso complessivo di 22 tonnellate, è stata acquisita presso la filiale tedesca di Nestlé. L’autorità sanitaria americana FDA ha indicato ieri sera di esaminare la possibilità di trasportare quanto prima i prodotti negli Usa. Nel maggio scorso, il Paese aveva già ordinato 22 tonnellate di latte in polvere per bebè a Nestlé Europa. In febbraio il gigante americano Abbott, che produce la maggior parte degli alimenti per bebè, aveva dovuto chiudere la sua più grande fabbrica negli Stati Uniti, il che aveva provocato la penuria attuale.