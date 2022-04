Nessuna svolta nei colloqui Svizzera-Ue

La segretaria di Stato Livia Leu si è recata oggi nuovamente a Bruxelles allo scopo di discutere la proposta del Consiglio federale per risolvere le questioni istituzionali con la Commissione Ue. Per Bruxelles, tuttavia, dopo l’incontro, molte domande restano ancora senza risposta. In questa fase, la Commissione Ue non è in grado di decidere se la proposta del Consiglio federale sia una “base accettabile” per i negoziati, scrive la stessa in una breve dichiarazione. Dal canto suo Livia Leu ha ribadito via Twitter che “importanti differenze restano da discutere”, ma che la Svizzera si impegna a trovare delle soluzioni condivise.