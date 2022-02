“Nessuna crisi dopo le sconfitte in votazione”

Le sconfitte ci sono sempre

La crisi sanitaria può anche aver portato ad una rivalutazione di alcune priorità, ha spiegato Sommaruga alla radio SRF, facendo riferimento all’accettazione in novembre dell’iniziativa popolare “Per cure infermieristiche forti”, che l’Esecutivo e il Legislativo avevano raccomandato di respingere. Però l’umore della popolazione non è completamente cambiato, secondo la ministra socialista, che non vuole dare troppo peso alle sconfitte in votazione. Ce ne sono state anche in passato, ha rilevato, ricordando il caso dell’indennità di maternità, per la cui entrata in vigore sono stati necessari diversi tentativi.