Nella Svizzera centrale si è al triage

L’occupazione delle unità di terapia intensiva negli ospedali della Svizzera centrale è elevata, tanto che in alcune strutture sanitarie si è giunti al triage dei pazienti. Il personale di cura, in base principalmente alle chance di sopravvivenza a breve termine, è costretto a stabilire chi ottiene un posto e chi no. Lo indica oggi la Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità della Svizzera centrale (Zgdk). Il Canton Friburgo, dal canto suo, indica di essere a un passo dal triage dei pazienti.

Stato vaccinale non è un criterio

Nel loro comunicato, i ministri della sanità dei cantoni della Svizzera centrale (LU, UR, SZ, NW, OW e ZG) specificano che lo stato vaccinale non è un criterio usato nella scelta dei pazienti da curare. “Questa situazione coinvolge tutti noi! Vaccinati come non vaccinati”, scrivono i direttori cantonali. Il presidente della Conferenza Guido Graf ha invitato ancora una volta alla vaccinazione, in una delle regioni con la minore copertura vaccinale e con una delle maggiori incidenze del virus nella Confederazione. “Già oggi gran parte dei letti in terapia intensiva è occupata da pazienti Covid e la stragrande maggioranza di loro non è vaccinata”. Un primo caso di triage in Svizzera era stato segnalato la scorsa settimana nel Canton Argovia.

Situazione tesa anche in Romandia e a Berna

Anche le autorità di quattro Cantoni della Svizzera occidentale (Berna, Ginevra, Friburgo e Vallese), annunciano oggi strategie nella gestione ospedaliera per far fronte al considerevole aumento di ricoveri di ammalati di Covid-19 nelle terapie intensive. Il quadro della situazione è analogo nei quattro cantoni. Il numero di pazienti in cure intense è cresciuto notevolmente ovunque negli ultimi tempi. La maggioranza di loro non è vaccinata contro il coronavirus.

Friburgo: “Rischio triage imminente”

L’Hôpital fribourgeois (Hfr, l’ente ospedaliero cantonale friburghese), che sarebbe pure a un passo dal triage, ha proceduto all’aumento del numero di letti di medicina interna, ha assunto personale supplementare e alcune operazioni sono state posticipate per dare priorità alle emergenze. Secondo l’istituzione, “il rischio di dover procedere a una cernita dei pazienti è imminente”, hanno affermato in conferenza stampa il presidente del governo Jean-François Steiert (Ps) e la sua collega responsabile del Dipartimento della sanità e degli affari sociali Anne-Claude Demierre (Ps).