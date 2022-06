Nel 2022 scaldare casa costerà il 38% in più

Per proprietari di case e inquilini si annuncia una fattura salata in materia di costi accessori: sulla scia del rincaro energetico nel 2022 i soli oneri da riscaldamento saliranno in media del 38% - oltre 500 franchi in più, in caso di un alloggio familiare - per chi ricorre a nafta o gas, cosa che avviene nel 60% delle abitazioni. E in seguito il costo aumenterà ulteriormente.

Un’esplosione dei costi

Sulla scia della ripresa economica globale dalla pandemia i prezzi dell’energia erano fortemente aumentati già alla fine dello scorso anno, ricordano gli economisti di Credit Suisse nello studio periodico trimestrale Monitor immobiliare pubblicato oggi. Con lo scoppio del conflitto in Ucraina e il rischio di scarsità di materie prime energetiche si è assistito poi a un’esplosione: a fine aprile i prezzi all’ingrosso di gasolio, metano e corrente elettrica erano cresciuti rispettivamente del 76%, del 354% e del 217% rispetto all’anno precedente. Mentre l’incremento del costo della nafta si ripercuote direttamente sui consumatori, l’inerzia dei prezzi del gas e la regolamentazione dei prezzi dell’elettricità domestica finora hanno però impedito che il rincaro raggiungesse interamente le famiglie svizzere.

Non tutti saranno colpiti nella stessa misura

In che misura i proprietari di abitazioni e i locatari vengono colpiti dall’esplosione dei prezzi dipende, oltre che dalla classificazione energetica dell’edificio e dalla superficie abitativa da riscaldare, soprattutto dalla fonte di energia utilizzata. Tra il 2000 e il 2020 vi è stato un netto calo delle superfici riscaldate a nafta (-30%); al contrario, quelle riscaldate a gas sono quasi raddoppiate (+93%), mentre quelle che ricorrono a una pompa di calore sono aumentate ancora più nettamente (+646%). Queste ultime sono comunque ancora minoritarie: coprono il 20% del totale della superficie riscaldata/climatizzata (SRC), a fronte del 60% delle superfici abitative che continua a essere riscaldato con combustibili fossili.

Panoramica dei costi

Nel 2021 i costi medi dell’energia per il riscaldamento (ambienti e acqua calda) di un appartamento di 99 metri quadrati con pompa di calore erano pari a circa 718 franchi, dunque del 48% circa inferiori ai costi di un alloggio delle stesse dimensioni riscaldato con fonti di energia fossile (1381 franchi per l’olio di riscaldamento, 1382 per il gas).

In seguito al forte aumento dei prezzi dell’energia, nel 2022 questa differenza è aumentata fino a toccare il 61%. Di conseguenza, in un appartamento con riscaldamento a gasolio quest’anno i consumatori pagheranno circa 1934 franchi - 1889 per il gas - dunque circa 530 franchi (+38%) in più rispetto al 2021. I costi energetici annui delle pompe di calore, nel frattempo, sono aumentati solo di 20 franchi (+3%).