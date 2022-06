Nel 2021 sono aumentate le condanne ai minorenni

Collocamenti extrafamiliari

Nel 2021 in totale 1’038 minorenni sono stati collocati in ambito extrafamiliare. Queste misure possono essere ordinate in via provvisoria prima della sentenza o come parte della condanna. Sempre nel 2021, 402 giovani sono stati interessati da una o più misure protettive ordinate in via cautelare. Di questi, 109 sono stati posti in osservazione stazionaria, 270 in collocamento aperto e 132 in collocamento chiuso. Allo stesso modo, dei 271 minorenni interessati dalle misure pronunciate a seguito di una condanna, 221 sono stati collocati in istituti aperti, 58 in quelli chiusi e 32 in collocamenti per motivi disciplinari. Dei minorenni processati in base al diritto penale minorile, 248 hanno scontato una pena detentiva.