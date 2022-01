Nel 2021 forte aumento del valore delle case

Il 2021 è stato da dimenticare? Non per i proprietari di case in Svizzera: sulla scia della pandemia (ma non solo) il valore degli immobili è di nuovo fortemente aumentato.

Nel corso del 2021 il costo di un appartamento è salito in media del 7,3%, mentre le case unifamiliari hanno visto rincarare il prezzo del 6,9%, informa in un comunicato odierno ImmoScout24, azienda del ramo che, insieme alla società di consulenza IAZI, calcola l’indice Swiss Real Estate Offer Index sulla base degli annunci immobiliari.

Stando agli esperti di ImmoScout24 - che non diffondono dati disaggregati regionali - a motivare i significativi aumenti non è stato probabilmente solo il cambiamento delle esigenze abitative legato al Covid. Pesano anche altri fattori: l’economia si sta sviluppando in modo solido, l’immigrazione continua a essere sostenuta e l’offerta di terreni si fa sempre più scarsa. Allo stesso tempo, i prezzi al consumo sono aumentati bruscamente, il che accresce ulteriormente l’attrattiva di beni quali gli immobili residenziali, che svolgono la funzione di protezione dall’inflazione.

Il 2021 non è stato comunque negativo nemmeno per gli inquilini. Chi ha cercato un nuovo appartamento ha potuto beneficiare di un calo degli affitti richiesti dello 0,3% in media durante l’anno. Sul dato ha pesato in particolare la forte flessione di dicembre, pari al -0,9%.