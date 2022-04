Nel 2020 sono aumentate le spese della sanità

Alcune cifre

Per la sanità sono stati sborsati circa 83,3 miliardi di franchi, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale di statistica (Ust), in aumento di 0,8 miliardi su base annua. Fra i fattori che hanno contribuito alla crescita, vi è l'incremento dei costi ospedalieri (0,5 miliardi) e di quelli legati agli istituti medico-sanitari (0,3 miliardi). Un calo si è invece registrato per gli studi medici e i centri di cure ambulatoriali.