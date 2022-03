Nazionale, “sì” all’acquisto di farmaci anti-covid

Via libera alla prima aggiunta al preventivo 2022 della Confederazione. Oggi il Consiglio nazionale ha eliminato l’ultima divergenza che l’opponeva agli Stati e che concerneva lo sblocco - approvato - di fondi supplementari per acquistare medicamenti anti-covid. La decisione è stata presa con 100 voti favorevoli, 62 contrari e 16 astenuti. Tale supplemento, che non figurava nel messaggio del Consiglio federale, era stato inserito nel progetto dal Consiglio degli Stati. Concretamente si tratta di mettere a disposizione 100 milioni di franchi per riservare e acquistare medicamenti contro il Covid-19 per le persone immunodepresse.

Manca messaggio governativo, ma Consiglio federale d’accordo

Il consigliere federale Ueli Maurer ha da parte sua spiegato che il Governo ha già formalmente deciso di chiedere questi 100 milioni nella seconda aggiunta al preventivo. L’esecutivo non sarebbe comunque dispiaciuto se le camere dovessero sbloccare questi fondi già oggi, ha aggiunto il ministro delle finanze. Contrariamente alla documentazione ricevuta la settimana scorsa, ieri sera durante la seduta della commissione l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha indicato che c’è una certa urgenza, ha sottolineato il suo relatore Heinz Siegenthaler (Centro/BE). Sbloccando oggi questi fondi si potrebbe concludere contratti per la fornitura di farmaci già adesso, ha aggiunto il bernese. Per questo motivo, pur criticando la procedura, la commissione ha deciso di approvare il credito aggiuntivo, ha detto Siegenthaler.

Chi si è opposto

In diversi si sono rifiutati di approvare una somma così importante senza un esplicito messaggio governativo. “Non mettiamo in dubbio la necessità del credito ma pensiamo che bisognerebbe discutere a fondo i dettagli”, ha denunciato Lars Guggisberg (UDC/BE). “Lo dobbiamo al contribuente”, ha aggiunto. “Non è perché c’è scritto ‘Covid-19’ che si può spendere centinaia di milioni senza riflettere”, ha sostenuto Guggisberg chiedendosi perché non si possa aspettare la sessione estiva. Insomma, per il bernese “non è un modo di fare accettabile”.

I crediti stanziati in precedenza