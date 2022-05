Naturalizzazione: no ad ulteriori agevolazioni

Le attuali condizioni per la naturalizzazione degli stranieri di terza generazione non vanno modificate con ulteriori agevolazioni. È quanto pensa la Commissione delle istituzioni politiche degli Stati (CIP-S) che respinge (5 voti a 4) un'iniziativa parlamentare dell'omologa commissione del Nazionale. L'iniziativa mira a definire in modo meno restrittivo le condizioni di accesso per la naturalizzazione della terza generazione, eliminando il più possibile gli attuali ostacoli amministrativi.

I motivi del “no”

La CIP-S giustifica il suo voto negativo col fatto che la revisione della legge sulla cittadinanza - che contempla proprio facilitazioni ai giovani stranieri di terza generazione - è in vigore da soli quattro anni. Anche se dalle audizioni è emersa una certa necessità di intervenire, è ancora troppo presto per procedere a una nuova revisione di legge, sottolinea una nota odierna dei servizi parlamentari. La commissione sottolinea inoltre che sarebbe importante conoscere i motivi della mancata presentazione di una richiesta, tanto più che non tutti gli stranieri di terza generazione desiderano ottenere la cittadinanza svizzera.