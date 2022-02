Naturalizzazione agevolata “troppo complicata”

“Procedura da semplificare” La procedura andrebbe insomma semplificata: “Occorre tradurre in fatti la volontà del Popolo e dei Cantoni. Queste persone sono ormai da tempo parte integrante della Svizzera e noi ne abbiamo bisogno”, ha detto il presidente della CFM Walter Leimgruber, citato in un comunicato odierno. In effetti, il 12 febbraio 2017 Popolo e Cantoni hanno ampiamente approvato l’agevolazione della naturalizzazione degli stranieri di terza generazione.

“Troppe difficoltà”

Ad oggi però, secondo uno studio della CFM, le promesse di semplificazione non sono mantenute. Al contrario, le difficoltà sono molte: il limite d’età previsto dalla legge, i numerosi ostacoli burocratici e la carenza di informazioni date agli interessati. Secondo gli autori dello studio, basterebbero alcuni piccoli accorgimenti. Tra le altre cose, l’eliminazione del limite d’età di 25 anni (oltre il quale non è più possibile inoltrare la domanda) e delle complicazioni amministrative per accedere alla procedura agevolata, come il fornire prove dell’effettiva appartenenza a una terza generazione. Anche informare proattivamente faciliterebbe le cose.