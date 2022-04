Nato, svizzeri per una “collaborazione stretta”

Aumento della spesa per la difesa

Dalle risposte fornite, emerge anche che oltre la metà degli intervistati vorrebbe un aumento delle spese per la difesa della Svizzera. La maggioranza (56%) non vuole invece saperne di invii di armi da parte della Confederazione in Ucraina. Berna dovrebbe però spedire caschi e giubbotti antiproiettile.