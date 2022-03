MySports si prende tutto l’hockey

A partire dalla prossima stagione le partite di hockey non si vedranno più alla SSR. La piattaforma MySport e la National League hanno infatti raggiunto un accordo per rinnovare la loro partnership mediatica fino al 2027. E questo includerà anche CH Media e il Gruppo Blick al fine di rendere la National League “accessibile a un vasto pubblico su TV e canali digitali”, si legge nel comunicato diramato dall’azienda in mattinata. Stando a quanto comunicato dalla piattaforma le partite della National League verranno trasmesse settimanalmente su TV24 e Blick.ch e, dopo gli incontri, verranno trasmessi regolarmente anche gli highlight del giorno. I programmi di distribuzione concreti per la Svizzera tedesca, quella francese e italiana verranno definiti nel corso dei prossimi mesi.

“Con l’assegnazione di tutti i diritti sulle trasmissioni in diretta e sugli highlight della National League fino al 2027, MySports potrà continuare a produrre contenuti legati all’hockey su ghiaccio di alta qualità e distribuirli con i nostri partner in modo che la Liga, i club e i fan ne traggano vantaggio”, commenta Matthias Krieb, responsabile MySport. “A tale scopo, abbiamo adattato il concetto di distribuzione in modo che i nostri gruppi target e quelli della Liga possano fruire in futuro di più contenuti relativi all’hockey su ghiaccio, sia online che offline. Concretamente, ciò significa più hockey su ghiaccio sulla TV gratuita, più clip con gli highlight online e tramite app e, in generale, maggiori possibilità di vivere i club e i giocatori dentro e fuori dal campo”.