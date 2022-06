Multa da 71 milioni a Swisscom e Cinetrade

La risposta di Swisscom

Nel suo comunicato l’operatore di telefonia ribadisce che la commercializzazione dei contenuti sportivi tramite Pay Tv “ha sempre rispettato le norme di legge, anche nel periodo tra il 2002 e il 2012”. Analogamente a quanto succede in altri Paesi, spiega Swisscom i diritti di trasmissione per contenuti sportivi vengono assegnati su base periodica tramite una procedura di gara libera, alla quale possono partecipare anche altre realtà interessate, come ad esempio gli operatori di rete via cavo. Il fatto che l’offerta sportiva della piattaforma Swisscom TV fosse leggermente più ampia trova una giustificazione nei forti investimenti effettuati dalle due aziende in quel periodo “per valorizzare le trasmissioni sportive, fino ad allora trascurate in Svizzera, e poterle così proporre come contenuti interessanti per la Pay TV”, spiega Swisscom. “Questo approccio era infatti necessario per proteggere a sufficienza gli investimenti effettuati”. Il pubblico svizzero ha avuto la prima offerta alternativa alla rete via cavo solo nel 2006, quando Swisscom si è affacciata su questo nuovo mercato. Dopodiché la concorrenza ha iniziato a crescere ed è proprio in quel quadro che sia Swisscom che Cinetrade/Teleclub hanno progressivamente allestito un’offerta completa di trasmissioni in diretta dei campionati svizzeri di calcio e hockey su ghiaccio. “Grazie all’impegno di Swisscom e Cinetrade, gli appassionati di sport possono oggi beneficiare di un’offerta molto più ampia di trasmissioni in diretta sia sulla Free TV che sulla Pay TV, sia sulla piattaforma Swisscom TV che sulle reti dei gestori di rete via cavo”.