Montreux: trovato un husky morto nell’auto

Un husky è morto disidratato ieri nel bagagliaio di un’automobile in un parcheggio sotterraneo, dopo che i proprietari lo avevano lasciato chiuso dentro, insieme a un altro cane, per recarsi al Montreux Jazz Festival.

Procedimento penale

Un procedimento penale è stato aperto nei confronti dei due padroni, un 25enne francese e una sua connazionale di 26 anni. I due, secondo quanto riporta oggi in un comunicato la polizia vodese, hanno affermato di avere lasciato gli animali in un luogo che ritenevano protetto dal caldo. Non volevano infatti portare i due cani femmina tra la folla del festival musicale.