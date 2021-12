Monsanto dovrà pagare dieci anni di arretrati al Canton Vaud

Cosa prevedeva l’intesa

L’intesa prevedeva che il colosso americano specializzato nelle biotecnologie agricole non avrebbe pagato imposte durante i primi dieci anni di attività nel cantone. Il tutto, a condizione che Monsanto rimanesse in terra vodese per almeno ulteriori 10 anni, ovvero fino al 2024. La multinazionale nel 2018 è stata però compara dal gruppo Bayer. Subito dopo, è stata annunciata la chiusura del sito di Morges per il 2020, con un trasferimento nella sede di Bayer a Basilea. Le autorità vodesi hanno quindi chiesto il pagamento delle imposte dovute, visto il mancato rispetto dell’accordo.