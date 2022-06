Moderna: domanda di estensione per vaccino contro Omicron

L’azienda farmaceutica Moderna ha presentato all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic una domanda di estensione dell’omologazione del suo vaccino anti-Covi-19 Spikewax per le varianti di Omicron. Tale vaccino ambivalente contiene acido ribonucleico messaggero (mRNA) sia per la proteina spike del ceppo di Wuhan (Cina) sia per quella delle varianti Omicron del coronavirus, ha indicato oggi in una nota Swissmedic. Pertanto la composizione adattata dovrebbe permettere una maggiore efficacia contro le ultime mutazioni del Covid-19. Swissmedic sta esaminando la domanda di estensione dell’omologazione con una procedura di revisione ciclica (”rolling review”). Moderna non è tenuta a trasmettere all’Istituto per gli agenti terapeutici un dossier completo insieme alla presentazione della prima domanda. L’azienda può inviare i primi pacchetti di dati disponibili e trasmettere le date in cui saranno presentate altre informazioni.