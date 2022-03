L’azienda biotecnologica americana Moderna ha firmato un nuovo accordo con le autorità svizzere per la fornitura di ulteriori 7 milioni di dosi di vaccino di richiamo (booster) contro il Covid-19. La consegna è prevista per il 2023. L’intesa prevede inoltre un’opzione per ulteriori 7 milioni di dosi nel 2023 e 2024, ha indicato oggi la società con sede nel Massachusetts.