Mobilità lenta, i prezzi schizzano alle stelle

I prezzi dei monopattini elettrici e delle e-bike a noleggio in Svizzera sono aumentati notevolmente in Svizzera rispetto al 2019. È quanto emerge da un’analisi condotta da Comparis nelle dieci maggiori città svizzere. In tutti i maggiori centri del Paese esistono diversi servizi di noleggio di e-scooters ed e-bikes, ma l’utilizzo di vari sistemi di noleggio e fatturazione, si legge nel comunicato, non contribuiscono alla trasparenza dell’offerta.

E-bike a noleggio: prezzi aumentati del 40% rispetto al 2019

Nel 2019, un tragitto di 7 minuti in e-bike costava tra 1.75 franchi (Pick-e-Bike) e 4.50 franchi (Publibike). Attualmente i prezzi per un tragitto della stessa durata oscillano tra 1.75 franchi (Velospot) e 5.50 franchi (Publibike).

L’aumento più marcato rispetto al 2019 lo registra Pick-e-Bike. Per un tragitto di 7 minuti, preso come esempio da Comparis, gli utenti pagano il 40% in più (2019: 1.75 franchi; 2022: 2.45 franchi).

A pagare di più è chi noleggia una e-bike con Publibike (fino a 25 chilometri all’ora) – 5.50 franchi per un tragitto equivalente. Si tratta di un aumento di circa il 22% rispetto al 2019 (4.50 franchi).

“È come se alcuni offerenti avessero voluto conquistare il mercato con prezzi troppo aggressivi”, afferma Andrea Auer, esperta Comparis in mobilità. Un esempio è Pick-e-Bike, che interpellato da Comparis ha dichiarato di non essere in grado di coprire i costi con i prezzi precedenti. “Lo stesso vale per Publibike”, continua l’esperta.

Più caro anche il noleggio di monopattini elettrici

La situazione è analoga per quanto riguarda il noleggio di monopattini elettrici. Anche in questo caso, l’aumento più marcato è stato introdotto dall’offerente più economico: con Voi, noleggiare un monopattino elettrico per 7 minuti costa il 36% in più rispetto a 3 anni fa (2019: 2.75 franchi; 2022: 3.73 franchi). Se si confrontano le tariffe di base, la crescita è stata di circa l’11% (2019: prezzo di base 1.25 franchi al minuto; 2022: prezzo di base 1.39 franchi al minuto).

I prezzi di Tier invece variano a seconda della città: a Zurigo, un tragitto di 7 minuti costa il 23% in più rispetto al 2019 (2019: 3.10 franchi; 2022: 3.80 franchi), mentre a Basilea e Winterthur i prezzi sono saliti addirittura del 34% (2019: 3.10 franchi; 2022: 4.15 franchi). Per quanto riguarda le tariffe di base, l’aumento corrisponde rispettivamente all’8% e al 12% (2019: prezzo di base 1.30 franchi al minuto; 2022: prezzo di base 1.40 franchi rispettivamente 1.45 franchi al minuto). Ora Tier è disponibile anche a San Gallo e Berna.

Al contrario dei concorrenti, Bird ha mantenuto i prezzi invariati. Tuttavia, già nell’analisi di Comparis del 2019 era il servizio di monopattini elettrici più costoso.